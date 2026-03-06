Napoli stretta sulla movida a Piazza Bellini | Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcolici

Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza che riguarda Piazza Bellini, una delle zone più frequentate della città. L’ordinanza stabilisce che la vendita di alcolici si interrompa alle 22:30 e che i locali debbano chiudere entro mezzanotte e mezza nei giorni feriali. La misura interessa specificamente questa area e riguarda le modalità di somministrazione e vendita delle bevande alcoliche.

Il sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro mezzanotte e mezza nei feriali. Valida dal 6 marzo al 6 maggio 2026. Sanzioni fino a 20.000 euro. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un'ordinanza per disciplinare la movida nell'area di Piazza Bellini e nelle zone limitrofe. Il provvedimento, in vigore dal 6 marzo al 6 maggio 2026, punta a riportare le immissioni sonore entro la soglia della normale tollerabilità, in ottemperanza a specifiche sentenze del Tribunale Civile e del TAR Campania. L'ordinanza si applica a tutti i pubblici esercizi, le attività artigianali e i distributori automatici della zona. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nella zona di Piazza Bellini venerdì e sabato locali chiusi alle ore 01:30, in settimana alle ore 00:30 - facebook.com facebook