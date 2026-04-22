Per la partita tra Fiorentina e Sassuolo, la Prefettura ha annunciato un divieto di vendita di bevande alcoliche e bombolette spray in alcune aree. Il provvedimento sarà valido in determinate zone e durante specifici orari, senza indicare date precise. Questa misura mira a prevenire comportamenti problematici nelle ore e nei luoghi interessati. La decisione riguarda le zone di vicinanza allo stadio e le aree limitrofe.

FIRENZE – Per l’incontro di calcio in programma per il prossimo 8 marzo tra ACFFiorentina e U.S. Sassuolo, la Prefettura di Firenze fa sapere, attraverso un comunicato, che è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. cheprevede dalle ore 9:00 del 26 aprile 2026 fino alle ore 15:30 del 26 aprile2026, il divieto: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Sassuolo: divieto di vendita di bevande alcoliche e bombolette spray. In quali date, orari e zone

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