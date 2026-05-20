Motta di Livenza tre studenti investiti davanti alla scuola

A Motta di Livenza, tre studenti sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali davanti alla scuola. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'ingresso dell’istituto, coinvolgendo un'auto che li ha colpiti mentre attraversavano la strada. I tre minorenni sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le condizioni di salute attuali dei ragazzi non sono state rese note. Resta da chiarire come sia stato possibile che l’auto si trovasse in quella posizione e abbia colpito i pedoni.

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