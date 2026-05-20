Motta di Livenza tre studenti investiti davanti alla scuola
A Motta di Livenza, tre studenti sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali davanti alla scuola. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'ingresso dell’istituto, coinvolgendo un'auto che li ha colpiti mentre attraversavano la strada. I tre minorenni sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le condizioni di salute attuali dei ragazzi non sono state rese note. Resta da chiarire come sia stato possibile che l’auto si trovasse in quella posizione e abbia colpito i pedoni.
? Domande chiave Come ha fatto l'auto a colpire i ragazzi sulle strisce?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei tre minorenni?. Perché le indagini si concentrano sulla dinamica dell'impatto?. Cosa hanno accertato i Carabinieri durante il controllo al conducente?.? In Breve Intervento dei Carabinieri all'incrocio via I Maggio e via Riva Monticano alle 16:50.. Conducente dell'auto in regola con patente, assicurazione e revisione del veicolo.. Tre minorenni trasportati in ospedale dopo i soccorsi sul luogo dell'incidente.. Indagini in corso sulla velocità e dinamica dell'impatto sulle strisce pedonali.. Tre studenti minorenni sono stati investiti da un’auto oggi alle 13:30 a Motta di Livenza, nell’incrocio tra via I Maggio e via Riva Monticano, mentre attraversavano la carreggiata sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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