Motta di Livenza | sfida a Pompieropoli per piccoli eroi della sicurezza

Il 3 maggio 2026, a Motta di Livenza, si terrà la quinta Giornata della sicurezza, dedicata alla promozione della prevenzione tra i cittadini. Durante l’evento, sarà allestita una Pompieropoli dove i partecipanti potranno cimentarsi in attività legate ai soccorsi e alla sicurezza. Inoltre, saranno presenti stand delle forze dell’ordine con informazioni e dimostrazioni pratiche per sensibilizzare la comunità sull’importanza delle pratiche di sicurezza.

? Cosa sapere Motta di Livenza ospita la quinta Giornata della sicurezza il 3 maggio 2026.. Pompieropoli e stand delle forze dell'ordine promuovono la prevenzione tra i cittadini.. Domenica 3 maggio 2026, le piazze Luzzatti e San Rocco di Motta di Livenza ospiteranno la quinta edizione della Giornata della sicurezza, un appuntamento gratuito pensato per coinvolgere le famiglie attraverso l’educazione civica e il gioco. L’intera area urbana si trasformerà in una cittadella interattiva dove i più piccoli potranno imparare il valore della prevenzione. Le attività saranno suddivise in due fasce orarie, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 fino alle 18, garantendo un’intera giornata di apprendimento pratico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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