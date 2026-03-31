Un incidente si è verificato di fronte a una scuola, coinvolgendo un’automobile che ha investito un professore e uno studente di 13 anni. L’auto si è schiantata contro la recinzione dell’istituto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ancora un incidente, ancora davanti a una scuola, ancora nello stesso punto. È su questo intreccio di coincidenze che si riaccende l’allarme per la sicurezza stradale all’Infernetto, dove nel primo pomeriggio di lunedì 30 marzo un ragazzo di 13 anni è stato investito da un suv in viale di Castelporziano, all’altezza dell’incrocio con via Torcegno, vicino all’istituto comprensivo Mozart. Il giovane è stato trasportato in ospedale, mentre un professore di 64 anni è rimasto ferito nello stesso episodio. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente sarebbero coinvolti due veicoli: dopo l’impatto, il suv avrebbe perso il controllo finendo fuori strada e schiantandosi contro la recinzione della scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Professore e studente di 13 anni investiti davanti alla scuola: l’auto si schianta contro la recinzione dell’istituto

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