StraRiccione scatta il conto alla rovescia | attenzione al traffico modificato per la gara

Domenica 29 marzo si svolge la 46ª edizione della gara di corsa chiamata StraRiccione. La partenza è prevista alle 9,30 da piazzale Ceccarini e l’arrivo sarà davanti al Palazzo del Turismo. Per l’occasione, saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità e al traffico nella zona interessata dalla manifestazione.

Due giri tra porto, lungomare e viali cittadini. Viabilità modificata durante la corsa Domenica, 29 marzo, torna la StraRiccione, giunta alla sua 46esima edizione. La partenza è fissata alle 9,30 da piazzale Ceccarini, con arrivo davanti al Palazzo del Turismo. Alla manifestazione, 10 chilometri competitiva già sold out da giorni con circa 900 iscritti, prenderanno parte anche i corridori della prova non competitiva e i partecipanti alla camminata. Gli atleti si muoveranno in gruppo lungo un circuito da ripetere due volte. Dopo la partenza da piazzale Ceccarini raggiungeranno il porto canale, per proseguire su viale Parini e lungo la pista ciclabile del Lungomare della Libertà e della Repubblica in direzione sud. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - StraRiccione, scatta il conto alla rovescia: attenzione al traffico modificato per la gara Articoli correlati Leggi anche: Colle: scatta il conto alla rovescia. In primavera sono in programma i lavori alla strada delle Lellere Scatta il conto alla rovescia per la riapertura delle piste da sci a Gambarie: tutte le infoIl sindaco Malara: "Avviati i collaudi degli impianti, passaggio fondamentale per garantire sicurezza agli appassionati degli sport invernali e...