Durante il Gran Premio di Barcellona, si è verificato un incidente che ha messo in pericolo la sicurezza dei piloti e dei presenti. Un episodio che ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità del motociclismo, uno sport in cui rischi significativi sono sempre presenti. Le dichiarazioni di un rappresentante del settore hanno ricordato come la natura stessa delle competizioni su due ruote comporti un alto livello di rischio e che gli episodi gravi non sono rari.

Bologna, 20 maggio 2026 – E’ pensiero comune, forse banale ma veritiero: a Barcellona è stata sfiorata una tragedia e sarebbe potuta andare molto peggio di così. Qualche frattura per Alex Marquez e Johann Zarco, ma nessuno dei due è mai stato in pericolo di vita nonostante due cadute impressionanti e dalle immagini choc. Insomma, il motociclismo resta uno sport pericoloso e domenica c’è stata l’ennesima conferma. Dell’accaduto ha parlato anche Gigi Dall’Igna, responsabile reparto corse Ducati sul suo consueto punto settimanale: “Sarebbe potuta andare molto peggio. Sono i soliti luoghi comuni, ovvi quanto veri e intensi. È stata una di quelle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Dall’Igna: “Il nostro sport è dannatamente pericoloso”

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