Durante il Gran Premio di Jerez, il team ufficiale ha incontrato diverse difficoltà, con risultati che non hanno soddisfatto le aspettative. Il direttore tecnico ha commentato che la prestazione è stata deludente e ha sottolineato la necessità di miglioramenti per le prossime gare. La squadra sta lavorando per individuare le aree di intervento e aumentare la competitività delle moto in vista delle prossime tappe del campionato.

Bologna, 30 aprile 2026 – Ducati prova a risalire, soprattutto con i piloti ufficiali. La vittoria di Alex Marquez a Jerez non basta, perché Marc Marquez e Pecco Bagnaia hanno chiuso la gara domenicale con un doppio zero sanguinoso per la classifica, infatti il pilota di Cervera è sceso a 44 punti di distacco dal leader Marco Bezzecchi, capace di arrivare secondo su un tracciato sfavorevole ad Aprilia. C’è tanto lavoro da fare nel team Lenovo e in parte è già iniziato con i test del lunedì post gara che hanno fornito alla Desmosedici aggiornamenti sia aerodinamici che sul forcellone. Resta però il magro bilancio del gran premio di Spagna,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Dall’Igna: “Jerez deludente per il nostro team. Dobbiamo migliorare”

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