Moto gp Dall’Igna | Jerez deludente per il nostro team Dobbiamo migliorare
Durante il Gran Premio di Jerez, il team ufficiale ha incontrato diverse difficoltà, con risultati che non hanno soddisfatto le aspettative. Il direttore tecnico ha commentato che la prestazione è stata deludente e ha sottolineato la necessità di miglioramenti per le prossime gare. La squadra sta lavorando per individuare le aree di intervento e aumentare la competitività delle moto in vista delle prossime tappe del campionato.
Bologna, 30 aprile 2026 – Ducati prova a risalire, soprattutto con i piloti ufficiali. La vittoria di Alex Marquez a Jerez non basta, perché Marc Marquez e Pecco Bagnaia hanno chiuso la gara domenicale con un doppio zero sanguinoso per la classifica, infatti il pilota di Cervera è sceso a 44 punti di distacco dal leader Marco Bezzecchi, capace di arrivare secondo su un tracciato sfavorevole ad Aprilia. C’è tanto lavoro da fare nel team Lenovo e in parte è già iniziato con i test del lunedì post gara che hanno fornito alla Desmosedici aggiornamenti sia aerodinamici che sul forcellone. Resta però il magro bilancio del gran premio di Spagna,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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