Mostri prodigi e il sonno della ragione | l' incontro a Palazzo dei Normanni
Dal concetto di mostro di un paio di secoli fa, attraverso la lettura dell'incisione di Francisco Goya, si indaga sui mostri di oggi.Relazioneranno il prof Nicola Cusumano dell'Università degli studi di Palermo, Padre Francesco Carmelita, Priore di San Francesco di Paola e il presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il sonno della ragione genera mostri: perché
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