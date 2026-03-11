Mostra personale di Cinzia Franceschini

Al Bukowski bar si tiene la mostra personale di Cinzia Franceschini, con le sue illustrazioni esposte fino a fine mese. Questa esposizione rappresenta il secondo appuntamento di Post Office, un progetto che esplora temi come l’istinto, la maternità e la ricerca interiore attraverso le sue opere. Le creazioni dell’artista sono caratterizzate da uno stile distintivo e una forte componente emotiva.

Al Bukowski bar le illustrazioni di Cinzia Franceschini. Secondo appuntamento di Post office: un viaggio tra istinto, maternità e ricerca interiore.Il secondo appuntamento della rassegna di mostre vede protagonista l'artista e illustratrice Cinzia Franceschini, con un'esposizione che inaugurerà.