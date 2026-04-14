Visioni urbane contest di disegno e pittura a piazza Vittorio Emanuele

In una manifestazione che coinvolge artisti di diverse epoche, si svolge un contest di disegno e pittura nei giardini di Piazza Vittorio. L’evento si svolge tra via Conte Verde e gli spazi all’aperto della piazza, attirando partecipanti provenienti dalla Scuola Romana e da generazioni più recenti. Sono state allestite esposizioni temporanee che mettono in mostra le opere create durante la competizione.

Da via Conte Verde, 31 al contest di pittura nei giardini di Piazza Vittorio, dagli artisti della Scuola Romana ai talenti contemporanei. Piazza Vittorio Aps, associazione di promozione sociale molto attiva sul territorio, in collaborazione con Palazzo Merulana e l’associazione DMO Esquilino.🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: controlli tra Termini e piazza Vittorio Emanuele II, 6 arresti e refurtiva recuperataI Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno recentemente effettuato un ampio servizio straordinario di controllo del territorio,... Chiarito il boato nella notte ad Aversa: trovate tracce di un petardo in piazza Vittorio Emanuele IIIÈ stato chiarito il mistero del boato che, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, aveva svegliato di soprassalto numerosi residenti.