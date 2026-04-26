Fiorano accende il cinema | 150 corti e Greta Scarano al festival

A Fiorano è iniziata l’undicesima edizione dell’Ennesimo Film Festival, che quest’anno presenta un programma con 150 cortometraggi provenienti da vari Paesi. Tra gli eventi in programma, è previsto anche un intervento dell’attrice Greta Scarano. La manifestazione si svolge in diverse location della città e durerà più giorni, offrendo proiezioni e incontri con i registi.

?? Cosa sapere A Fiorano si apre l'undicesima edizione dell'Ennesimo Film Festival con 150 cortometraggi. Greta Scarano e Benedetta Porcaroli partecipano agli incontri gratuiti fino al 3 maggio. Oggi pomeriggio a Fiorano si apre la undicesima edizione dell’Ennesimo Film Festival, una rassegna che porterà sul territorio 150 cortometraggi dedicati all'audiovisivo fino a domenica 3 maggio. Il programma della prima giornata vede come protagonista il cinema teatro Astoria, dove alle ore 16 s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorano accende il cinema: 150 corti e Greta Scarano al festival Notizie correlate Fiorano si accende: 150 cortometraggi e grandi star al festivalFiorano Modenese si prepara a diventare il fulcro internazionale del cortometraggio con l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, che si terrà... Leggi anche: Napoli, il cinema incontra i giovani: al NAFAFE’ mille studenti giurati del festival dei corti Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fiorano si accende | 150 cortometraggi e grandi star al festival. Vita da grandi di Greta Scarano vince agli Efa 2026Christoph Soeder / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Greta Scarano, attrice, è premiata nella categoria Pubblico Giovane Europeo alla 38ª edizione dei Premi Europei del Cinema presso la House of ... agi.it Greta Scarano agli EFA 2026 vince come miglior regista esordiente: il look nero cangiante italiano agli Oscar EuropeiGreta Scarano agli EFA 2026 premiata come Miglior Regista Esordiente per La vita da grandi, una pellicola che affronta il tema dell'autismo Prima incredula, poi felicissima. Per Greta Scarano gli EFA ... vogue.it