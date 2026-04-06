Un personaggio iconico, una giovane Padawan, la scrittura di Dave Filoni: con Shadow Lord, la saga di Star Wars continua a convincere sul fronte animato. Su Disney+ con appuntamento settimanale fino al 4 maggio. Non è ovviamente un caso che si sia stato scelto il 4 maggio per chiudere il cammino di Star Wars: Maul - Shadow Lord che semina il suo plot in 10 episodi distribuiti settimanalmente su Disney+. Come non è una sorpresa che ci sia Dave Filoni alla guida, colui che sembra raccogliere meglio di altri l'eredità spirituale di George Lucas alla guida del franchise galattico. La nuova serie ci immerge subito nel pieno dell'azione e dedica al suo protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars: Maul - Shadow Lord, recensione: Il ritorno di un'icona della saga di George Lucas

Star Wars: Maul – Shadow Lord. La recensione della nuova serie di Star WarsIl debutto di Star Wars: Maul – Shadow Lord su Disney+ non è solo l’uscita di una nuova serie animata; è il culmine di un viaggio narrativo iniziato...

Il Ritorno dell’Ombra: Star Wars: Maul – Shadow LordIl 6 aprile 2026 segnerà una data fondamentale per i fan della “galassia lontana lontana”.

Temi più discussi: Star Wars: Darth Maul, quando usciranno gli episodi su Disney+? La line-up ufficiale; Star Wars: Maul – Shadow Lord, l’oscuro guerriero ora è in cerca di un’apprendista; Star Wars Maul - Shadow Lord Trailer italiano; Star Wars: Maul – Shadow Lord, la Disney conferma ufficialmente il rinnovo della stagione 2.

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