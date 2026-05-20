Morto fondatore Mango perchè il figlio Jonanathan Andic è accusato di omicidio del padre | i dubbi e il movente
Il 14 dicembre 2024, il fondatore di Mango è morto dopo essere precipitato dal Montserrat. Successivamente, il suo figlio primogenito, Jonathan Andic, è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte del padre. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e le motivazioni dietro questa accusa. Attualmente, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sulle eventuali prove raccolte.
Jonathan Andic, primogenito del fondatore di Mango, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre Isak Andic, precipitato dal Montserrat il 14 dicembre 2024. Posto in libertà condizionata dopo una cauzione fissata ad un milione di euro, le indagini si concentrano anche sulle tensioni familiari e soprattutto sulla questione dell'eredità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
from mayors daughter to hotel maid! hes back to haunt me for a love i never had.
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La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore dell'imprenditore Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, con l'accusa di omicidio https://shorturl.at/2ZcYP - Facebook facebook
#Spagna Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo #Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. Arrestato il figlio maggiore, Jonathan Andic, con l'accusa x.com
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