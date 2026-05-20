Morto fondatore Mango perchè il figlio Jonanathan Andic è accusato di omicidio del padre | i dubbi e il movente

Il 14 dicembre 2024, il fondatore di Mango è morto dopo essere precipitato dal Montserrat. Successivamente, il suo figlio primogenito, Jonathan Andic, è stato arrestato con l’accusa di aver causato la morte del padre. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e le motivazioni dietro questa accusa. Attualmente, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sulle eventuali prove raccolte.

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