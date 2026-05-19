Jonathan Andic arrestato il figlio del fondatore di Mango | è accusato di aver ucciso il padre spingendolo in un dirupo
Nella giornata di oggi si è appreso che il figlio del fondatore di un noto marchio di moda è stato arrestato con l'accusa di aver causato la morte del padre. L'uomo sarebbe stato accusato di aver spinto il genitore in un dirupo durante un'escursione in una zona montuosa. La vicenda riguarda la morte di un noto imprenditore avvenuta il 14 dicembre 2024, in circostanze ancora sotto indagine. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le verifiche sulla dinamica dei fatti.
Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato oggi il figlio maggiore, Jonathan Antic, con l'accusa di omicidio. L'imprenditore, che ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente durante un'escursione in montagna, a Montserrat, in Catalogna, è stato trasferito al tribunale di Martorell per un nuovo interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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