Jonathan Andic arrestato il figlio del fondatore di Mango | è accusato di aver ucciso il padre spingendolo in un dirupo

Nella giornata di oggi si è appreso che il figlio del fondatore di un noto marchio di moda è stato arrestato con l'accusa di aver causato la morte del padre. L'uomo sarebbe stato accusato di aver spinto il genitore in un dirupo durante un'escursione in una zona montuosa. La vicenda riguarda la morte di un noto imprenditore avvenuta il 14 dicembre 2024, in circostanze ancora sotto indagine. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le verifiche sulla dinamica dei fatti.

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