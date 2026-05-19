Spagna arrestato Jonathan Andic figlio del fondatore di Mango | è accusato dell’omicidio del padre
Un uomo è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver ucciso il padre, il fondatore di una nota catena di negozi di abbigliamento. La vittima era deceduta durante un'escursione in montagna nel 2024. Il caso era stato chiuso temporaneamente nel gennaio del 2025, dopo che le autorità avevano concluso che non ci fossero prove sufficienti. Recentemente, l’arresto si è verificato a seguito di sviluppi investigativi che hanno portato alla detenzione del sospettato.
Isak Andic era morto durante un'escursione in montagna nel 2024 e il caso era stato inizialmente archiviato nel gennaio del 2025 per mancanza di prove. Negli ultimi mesi, la magistratura ha però riaperto le indagini, che hanno preso una piega diversa a causa contraddizioni nella testimonianza di Jonathan. Ora l'imprenditore è in attesa di essere sentito da un giudice, che raccoglierà la sua deposizione in qualità di sospettato Svolta nell’inchiesta sulla morte diIsak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnoloMango, morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione a Montserrat, in Catalogna. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato oggi il figlio maggiore,Jonathan Andic, con l’accusa diomicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, arrestato per omicidio del padreJonathan Andic, vicepresidente del marchio di moda Mango, è stato arrestato dalla Polizia della Catalogna (i Mossos d’Esquadra) con l’accusa di aver...
Jonathan Andic, arrestato il figlio del fondatore di Mango: è accusato di aver ucciso il padre spingendolo in un dirupoSvolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante...
Spagna, arrestato il figlio del fondatore della Mango. È accusato dell'omicidio del padreArrestato Jonathan Andic, sospettato dell'omicidio del padre, Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento Mango e deceduto il 14 dicembre ... iltempo.it
Morte fondatore Mango, arrestato il figlio Jonathan Andic: avrebbe ucciso il padreLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte fondatore Mango, arrestato il figlio Jonathan Andic: avrebbe ucciso il padre ... tg24.sky.it