Spagna arrestato Jonathan Andic figlio del fondatore di Mango | è accusato dell’omicidio del padre

Un uomo è stato arrestato in Spagna con l’accusa di aver ucciso il padre, il fondatore di una nota catena di negozi di abbigliamento. La vittima era deceduta durante un'escursione in montagna nel 2024. Il caso era stato chiuso temporaneamente nel gennaio del 2025, dopo che le autorità avevano concluso che non ci fossero prove sufficienti. Recentemente, l’arresto si è verificato a seguito di sviluppi investigativi che hanno portato alla detenzione del sospettato.

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