Morti Maldive legale del tour operator | nessuno aveva il brevetto di grotta

Il legale di un tour operator ha dichiarato che nessuno possedeva un brevetto specifico per le grotte nelle Maldive. Si tratta di un brevetto tecnico che richiede un impegno notevole, ma non è stato rilasciato a nessuno dei soggetti coinvolti. La discussione riguarda la validità di eventuali autorizzazioni o permessi relativi alle attività svolte nelle grotte dell’arcipelago. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali richieste di brevetto o su altre autorizzazioni in essere.

“Per me, allo stato attuale, e da quello che so, dai documenti che abbiamo, dalle dichiarazioni che fanno quando dicono delle proprie abilità, nessuno di loro aveva un brevetto ‘full cave’, che significa ‘penetrazione in grotta’”. Così, contattata dall’Ansa, l’avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatros Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita cinque italiani. “Per andare dove sono stati ritrovati – spiega da Malè l’avvocata – era necessario un brevetto ‘full cave’ di qualsiasi didattica”. Si tratta, ha sottolineato Stella, di “un brevetto tecnico di particolare impegno, perché è un brevetto praticamente speleologico, cioè è equiparabile a un brevetto speleosub e quindi io non ho trovato traccia”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il tour operator: «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per limmersione in grotta»

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