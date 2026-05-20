Una rappresentante legale di un tour operator ha dichiarato che, secondo le informazioni in suo possesso, le cinque persone italiane decedute in un incidente subacqueo alle Maldive non possedevano il brevetto chiamato “full cave”, necessario per esplorare le grotte. La dichiarazione si basa su dati disponibili e non indica eventuali altri brevetti o qualifiche possedute dai sub. L’incidente si è verificato durante un’immersione in una zona nota per le grotte sottomarine, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

I cinque sub italiani morti nel tragico incidente alle Maldive “non mi risultano avessero il brevetto ‘full cave’, cioè quello per esplorare le grotte”. Lo ha detto a LaPresse Orietta Stella, avvocata del tour operator Albatros Top Boat, lo yacht coinvolto nella strage. “L’unico brevetto che ho trovato nel curriculum della professoressa è un full cave 1 cioè caverna, quindi non per scendere in grotta”, ha aggiunto. Muriel Oddenino, Giorgia Sommacal, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti sono i subacquei che hanno perso la vita durante un’immersione nell’atollo di Vaavu lo scorso 14 maggio. Gli ultimi due corpi, quelli di Oddenino e Sommacal, sono stati recuperati oggi e le operazioni sono durate circa tre ore, fa sapere Dan Europe, organizzazione che ha supportato le ricerche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, la legale del tour operator: “Non mi risulta che le vittime avessero il brevetto per la grotta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

«Non avevano il brevetto di grotta», i dubbi sulla tragedia alle Maldive. Parla la legale del tour operator: l’attrezzatura «ricreative» e la muta corta della profAumentano i sospetti sull’adeguatezza delle attrezzature, oltre che sulle autorizzazioni a svolgere un’escursione così estrema che ha portato alla...

Maldive, «Nessuno dei 5 sub aveva il brevetto per l?immersione in grotta». Il tour operator che ha organizzato l'escursione: «Non ne sapevamo nulla»Cinque subacquei italiani morti alle Maldive durante una spedizione scientifica a bordo della Duke of York, imbarcazione del tour operator Albatros...

#Maldive L’avvocata Stella, legale del tour operator Albatros Dai documenti non risulta che nessuno dei sub deceduti avesse un brevetto ‘full cave’ (penetrazione in grotta), un brevetto tecnico speleologico. x.com

Maldive, legale Albatros 'da quanto so nessuno aveva brevetto di grotta'(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Per me, allo stato attuale, e da quello che so, dai documenti che abbiamo, dalle dichiarazioni che fanno quando dicono delle proprie abilità, nessuno di loro aveva un brevet ... tuttosport.com

La legale del tour operator Albatros: Nessuno dei cinque sub aveva il brevetto per l’immersione in grotta, a bordo non c'era l'attrezzatura adattaL'intervista a Orietta Stella, avvocato del tour operator Albatros Boat Tour che organizzava le escursioni sulla Duke of York: Noi vicini alle famiglie, ma siamo attrezzati solo per fare missioni ric ... corriere.it