Morta la mamma di Pupo le parole del cantante | È volata in cielo accompagnata da una parte di me

La madre del cantante è deceduta all'età di 93 anni. Il cantante aveva cancellato un concerto a Napoli per essere vicino a lei e ha condiviso la notizia della perdita tramite un post sui social. Nella comunicazione, il cantante ha scritto che sua madre è volata in cielo, accompagnata da una parte di lui. La notizia ha suscitato dolore tra i fan e i follower dell'artista. La scomparsa è stata annunciata ufficialmente sui canali social del cantante.

Si è spenta all'età di 93 anni la madre di Pupo. Il cantante, che aveva annullato un concerto a Napoli per starle accanto, ha annunciato la scomparsa con un post pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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