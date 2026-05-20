La madre del cantante è deceduta a 93 anni, e la notizia è stata comunicata attraverso i social. Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, ha condiviso un messaggio di addio, scrivendo che la madre è volata in cielo portando via una parte di lui. La scomparsa è stata annunciata pubblicamente online, suscitando un sentimento di tristezza tra i follower e i conoscenti. La perdita di Irene rappresenta un momento di grande dolore per il cantante, che ha espresso pubblicamente il suo pianto.

Enzo Ghinazzi piange la scomparsa della madre, Irene, morta all’età di 93 anni. L’annuncio è arrivato dal web. Pupo ha scelto di condividere il dolore per la scomparsa della madre sui social network nel tentativo di trovare conforto tra i suoi fan. “Per tutto l’affetto che miavete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e cheho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giustoinformarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo”, ha scrittoil cantautore su Instagram, pubblicando due foto che lo ritraggonoinsieme a mamma Irene, una in bianco e nero del passato e una piùrecente. Poi le parole più dolorose: “Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta la madre di Pupo, il doloroso addio sui social: "È volata in cielo con una parte di me"

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