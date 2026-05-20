Monza gli chiede di uscire dal supermercato perché lo ha riconosciuto | lo segue nel parcheggio e tira fuori un coltello

A Monza, un uomo è stato accusato di aver minacciato un dipendente di un supermercato con un coltello nel parcheggio del negozio. L’episodio si è verificato dopo che l’addetto aveva chiesto all’uomo di lasciare il supermercato, riconoscendolo come responsabile di furti e molestie precedenti all’interno del negozio. L’uomo lo ha seguito nel parcheggio e, una volta raggiunto, ha estratto l’arma, minacciando il dipendente. La polizia è intervenuta poco dopo e ha sequestrato il coltello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui