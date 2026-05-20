Monza gli chiede di uscire dal supermercato perché lo ha riconosciuto | lo segue nel parcheggio e tira fuori un coltello

Da monzatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza, un uomo è stato accusato di aver minacciato un dipendente di un supermercato con un coltello nel parcheggio del negozio. L’episodio si è verificato dopo che l’addetto aveva chiesto all’uomo di lasciare il supermercato, riconoscendolo come responsabile di furti e molestie precedenti all’interno del negozio. L’uomo lo ha seguito nel parcheggio e, una volta raggiunto, ha estratto l’arma, minacciando il dipendente. La polizia è intervenuta poco dopo e ha sequestrato il coltello.

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Ha impugnato un coltello e minacciato un dipendente di un supermercato nel parcheggio del negozio, dopo che l'addetto lo aveva allontanato dal punto vendita perché lo aveva riconosciuto come l'autore di precedenti furti e molestie avvenuti proprio nello store. Nel pomeriggio del 18 maggio, il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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