Apre lo sportello di un' auto e tenta di rapire un bimbo | il padre lo blocca nel parcheggio di un supermercato

Un uomo ha aperto lo sportello di un’auto nel parcheggio di un supermercato e ha tentato di rapire un bambino. La madre del bambino ha reagito immediatamente, mettendo in fuga l’aggressore, mentre il padre è intervenuto per bloccarlo. L’episodio si è verificato in un momento di confusione nel parcheggio, senza che ci siano stati altri coinvolgimenti o feriti.

Pomeriggio di paura per una famiglia. Sul posto è poi intervenuta la polizia, la sindaca: "Sono profondamente scossa" Ha aperto lo sportello di un'auto parcheggiata e ha tentato di rapire un bambino, ma è stato messo in fuga dalla madre del piccolo e poi bloccato dal padre. Questa in estrema sintesi la ricostruzione dei fatti avvenuti nel pomeriggio dell'8 marzo davanti a un supermercato di Latina. Secondo quanto hanno raccontato i coniugi, l'uomo - poi identificato in un cittadino iracheno di 34 anni - era stato visto mentre si aggirava fra le auto in sosta in modo sospetto. Il padre lo aveva quindi invitato ad allontanarsi, ma poco dopo l'uomo ha aperto lo sportello della loro auto e tentato di rapire il loro piccolo.

