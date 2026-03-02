Ospedali un mese di visite gratis senza appuntamento per le donne | date e orari

Da genovatoday.it 2 mar 2026

In Liguria, durante il prossimo mese, le donne potranno usufruire di visite gratuite negli ospedali senza bisogno di appuntamento. L’iniziativa coinvolge diverse strutture e si rivolge a tutte le donne interessate. Ogni anno, in regione, più di seimila donne si ammalano di tumore, con oltre duemila casi che riguardano organi come mammella, ovaio e utero.

Ogni anno in Liguria oltre seimila donne si ammalano di tumore. Tra questi casi, più di duemila riguardano tumori esclusivamente femminili come quelli della mammella, dell’ovaio, dell’utero e altri organi genitali. Questi numeri sottolineano l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lotta all'HPV: screening, vaccinazioni e visite gratis (non solo per le donne)Il 4 marzo è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano) e in Brianza si mette in moto la macchina...

Foggia. 1.300 accessi in un mese per il Servizio di Consulenza Pediatrica AmbulatorialeIl servizio è attivo all’interno del Pronto Soccorso. È operativo il sabato, i prefestivi, la domenica e i festivi dalle 8.00 alle 20.00 e conta sulla presenza in ambulatorio, per ogni turno, di un ... quotidianosanita.it

