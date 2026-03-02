Ospedali un mese di visite gratis senza appuntamento per le donne | date e orari

In Liguria, durante il prossimo mese, le donne potranno usufruire di visite gratuite negli ospedali senza bisogno di appuntamento. L’iniziativa coinvolge diverse strutture e si rivolge a tutte le donne interessate. Ogni anno, in regione, più di seimila donne si ammalano di tumore, con oltre duemila casi che riguardano organi come mammella, ovaio e utero.

Ogni anno in Liguria oltre seimila donne si ammalano di tumore. Tra questi casi, più di duemila riguardano tumori esclusivamente femminili come quelli della mammella, dell’ovaio, dell’utero e altri organi genitali. Questi numeri sottolineano l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lotta all'HPV: screening, vaccinazioni e visite gratis (non solo per le donne)Il 4 marzo è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano) e in Brianza si mette in moto la macchina...

Leggi anche: Febbraio è un mese pieno di scioperi. Stop per aerei e treni: le date e gli orari

Divorced in anger, one-night stand, flash marriage! She's now pampered by a CEO!

Approfondimenti e contenuti su Ospedali.

Temi più discussi: Ospedali di comunità: i nuovi reparti milanesi che nessuno conosce; I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classifica; Il teatro entra all'Ospedale ASL di Biella con il progetto Andé a l’Ospidal* - Storia e storie di un luogo speciale; Nuovo ospedale del Vco a Piedimulera: l’ok del Consiglio regionale. Ora i bandi per il progetto.

Ospedali, un mese di visite gratis (senza appuntamento) per le donne: date e orariOgni anno in Liguria oltre seimila donne si ammalano di tumore. Tra questi casi, più di duemila riguardano tumori esclusivamente femminili come quelli della mammella, dell’ovaio, dell’utero e altri or ... genovatoday.it

Foggia. 1.300 accessi in un mese per il Servizio di Consulenza Pediatrica AmbulatorialeIl servizio è attivo all’interno del Pronto Soccorso. È operativo il sabato, i prefestivi, la domenica e i festivi dalle 8.00 alle 20.00 e conta sulla presenza in ambulatorio, per ogni turno, di un ... quotidianosanita.it

Nel cuore di Roma, davanti al monumento simbolo d’Italia, la Rete dei Comunisti difende la presenza dei sanitari sudamericani nei ospedali della regione. Un gesto ad alta visibilità che riporta al centro il nodo della sanità e della cooperazione con L’Avana - facebook.com facebook

In #Lombardia la qualità degli ospedali pubblici e privati è ampiamente riconosciuta, ma la qualità della #sanità non si misura solo con le "punte di diamante". Perché il cittadino valuta l'accessibilità a tutti i servizi, non guarda le classifiche internazionali #Salvi x.com