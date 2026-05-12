Porto Torres successo per Monumenti Aperti | 7.271 visite ai siti

A Porto Torres, l'iniziativa Monumenti Aperti ha registrato un totale di 7.271 visitatori, segnando un aumento rispetto all'anno precedente. Il sito che ha visto la maggiore crescita, con un incremento del 34%, è stato uno dei monumenti storici della città. Tra le attrazioni più visitate c’è stato anche il Museo del Porto, che ha attirato molte famiglie grazie alla sua proposta culturale e alle attività dedicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quale sito ha registrato il balzo del 34% rispetto all'anno scorso?. Come ha fatto il Museo del Porto a diventare un tributo familiare?. Perché i giovani sono diventati i nuovi custodi della storia locale?. Quali luoghi hanno attirato più visitatori nonostante il maltempo e i cantieri?.? In Breve Museo del Porto registra 625 visite in memoria di Lorenzo Nuvoli.. Necropoli Su Crucifissu Mannu cresce del 34,8% con 457 visitatori.. Terme e Palazzo di Re Barbaro raccolgono rispettivamente 440 presenze.. Ipogeo di Tanca Borgona attira 343 appassionati tra le 32 sepolture.. A Porto Torres sono state registrate 7.271 firme nei 23 siti coinvolti nell’edizione 2026 di Monumenti Aperti, un bilancio positivo nonostante il meteo avverso e la chiusura di alcuni luoghi per lavori necessari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres, successo per Monumenti Aperti: 7.271 visite ai siti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rende trionfa a Porto Torres: vittoria ai supplementari nel playout? Cosa scoprirai Come ha fatto il Rende a vincere con soli sette giocatori? Chi ha trascinato la squadra nei momenti più critici dell'overtime?... Clamoroso nel Sannio: 271 Sì e 271 No, referendum finisce in perfetta parità in un comuneTempo di lettura: 2 minutiUn risultato che sembra uscito da un esercizio di statistica, ma che invece è realtà. Argomenti più discussi: Porto Torres piange Lorenzo Nuvoli, esperto di mare e di vela latina; Porto Torres dice addio a Lorenzo Nuvoli, fondatore di Assovela innamorato del mare; Elezioni comunali Porto Torres 7-8 giugno 2026: i candidati sindaco, tutte le liste e i candidati consiglieri; Porto Torres inaugura la mostra di xilografia Grazia incisa. Orizzonte Comune presenta la lista: Le sfide per Porto Torres, turismo e cultura x.com Cocina Hermanos Torres - Barcellona reddit Successo dei Tazenda a Porto Torres, applausi per S’Istoria infinidaPubblico dalle grandi occasioni per il concerto del gruppo sardo i Tazenda, a Porto Torres. L’appuntamento musicale S’istoria infinida ha riscontrato successo e partecipazione registrando, venerdì ... unionesarda.it