Montoro i Carabinieri svelano i trucchi dei truffatori agli anziani

I Carabinieri di Montoro hanno illustrato i metodi usati dai truffatori per raggirare gli anziani nella zona. Le tecniche più comuni prevedono l’approccio telefonico o di persona, con falsi incaricati di servizi o enti pubblici. I criminali individuano le vittime più vulnerabili attraverso segnali come la solitudine o la poca familiarità con le tecnologie moderne. Durante le operazioni, i militari hanno fornito consigli pratici per riconoscere e contrastare queste truffe.

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? Punti chiave Come riconoscono i truffatori le vittime più fragili a Montoro?. Quali sono i due modi principali con cui agiscono i criminali?. Cosa dicono i Carabinieri per smascherare un finto agente?. Come si può reagire subito se si riceve una chiamata sospetta?.? In Breve Circa 100 anziani riuniti presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Caliano.. Truffe analizzate riguardano falsi nipoti e finti agenti delle Forze dell'Ordine.. Consiglio ufficiale di contattare il Numero Unico di Emergenza 112 per sospetti.. Iniziativa parte di un piano di sensibilizzazione più ampio in tutta l'Irpinia.. Circa 100 anziani si sono riuniti ieri pomeriggio presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate nella frazione Caliano di Montoro per un incontro di prevenzione organizzato dai Carabinieri contro le truffe. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montoro, i Carabinieri svelano i trucchi dei truffatori agli anziani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il finto maresciallo dei carabinieri e la truffa da 15mila euro: il raggiro finisce in manette Sullo stesso argomento Ozieri e Buddusò: i Carabinieri svelano le nuove tattiche dei truffatori? Punti chiave Come riconoscerete i falsi tecnici che bussano alla vostra porta? Quali sono le nuove scuse telefoniche usate per rubare denaro?... Montoro, Carabinieri e anziani a confronto per prevenire le truffeProseguono in Irpinia gli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione contro il... Montoro, Carabinieri e anziani a confronto per prevenire le truffeIeri pomeriggio, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate della frazione Caliano di Montoro, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha incontrato la ... napolivillage.com Montoro, allarme contaminazione: sequestrato opificio nei controlliProseguono i controlli delle forze dell’ordine nell’area del bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti, con attenzione tra Solofra e Montoro, al centro ... ilmattino.it