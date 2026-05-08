I Carabinieri di Ozieri e Buddusò hanno diffuso informazioni sulle recenti strategie adottate dai truffatori per ingannare i cittadini. Sono state illustrate le modalità con cui vengono identificati i falsi tecnici che si presentano alle porte, così come le nuove tecniche di approccio telefonico utilizzate per convincere le persone a consegnare denaro o dati personali. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite per evitare di cadere nelle trappole.

? Punti chiave Come riconoscerete i falsi tecnici che bussano alla vostra porta?. Quali sono le nuove scuse telefoniche usate per rubare denaro?. Perché i truffatori digitali puntano proprio sulla vostra urgenza?. Chi dovete chiamare immediatamente per bloccare un tentativo di raggiro?.? In Breve Incontri informativi presso sede PossibilMente a Ozieri e biblioteca comunale di Buddusò.. Truffe telefoniche simulate da finti forze dell'ordine o professionisti legali.. Raggiri porta a porta con falsi tecnici di enti pubblici o servizi essenziali.. Segnalazioni di frodi Tari rilevate nel comune limitrofo di Berchidda.. Il maggiore Gabriele Tronca, comandante della Compagnia Carabinieri di Ozieri, ha guidato un ciclo di incontri informativi per proteggere i cittadini più fragili dalle nuove strategie dei truffatori tra Ozieri e Buddusò.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ozieri e Buddusò: i Carabinieri svelano le nuove tattiche dei truffatori

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