Montoro Carabinieri e anziani a confronto per prevenire le truffe

A Montoro, i Carabinieri hanno organizzato un incontro con anziani e rappresentanti del territorio per affrontare il tema delle truffe. L'obiettivo è fornire informazioni utili a riconoscere e prevenire i tentativi di raggiro, soprattutto quelli rivolti alle persone più anziane. L'iniziativa fa parte di una serie di incontri che si svolgono in Irpinia, promossi dall'Arma dei Carabinieri, per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle frodi e alle truffe.

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