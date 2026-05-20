Montoro Carabinieri e anziani a confronto per prevenire le truffe
A Montoro, i Carabinieri hanno organizzato un incontro con anziani e rappresentanti del territorio per affrontare il tema delle truffe. L'obiettivo è fornire informazioni utili a riconoscere e prevenire i tentativi di raggiro, soprattutto quelli rivolti alle persone più anziane. L'iniziativa fa parte di una serie di incontri che si svolgono in Irpinia, promossi dall'Arma dei Carabinieri, per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle frodi e alle truffe.
Proseguono in Irpinia gli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione contro il fenomeno delle truffe, con particolare attenzione ai raggiri ai danni delle persone anziane. Ieri pomeriggio, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sullo stesso argomento
Casei Gerola, la lezione dei carabinieri per prevenire truffe ad anziani e furtiCasei Gerola (Pavia), 18 maggio 2026 - Consigli pratici e suggerimenti utili per evitare le truffe, ma anche i furti.
Mozzo, incontro informativo per prevenire le truffe agli anzianiNella mattinata di mercoledì 15 aprile si è svolto, all’oratorio di Mozzo, un partecipato incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe...
Telegolfo-RTG emittente televisiva. . Finge di essere un maresciallo dei Carabinieri e truffa due anziani: denunciato un 48enne. #latina #carabinieri #cronaca #truffa facebook
Finti carabinieri che truffavano anziani in manette: sei arresti e una denuncia tra Geraci, Castelbuono e MisilmeriProsegue senza sosta, nel territorio del Gruppo Carabinieri di Monreale, l’azione di contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. Si tratta di un fenomeno criminale particolarmente odioso che ... teleoccidente.it
Truffe agli anziani, raggiri sventati grazie alla campagna informativa dei CarabinieriNello scorso week end, nel comune di Chiusano San Domenico, sono stati almeno dieci i tentativi di truffa ad anziani. La tecnica è quella oramai nota del c.d. finto carabinieri che prospetta alla po ... irpinianews.it