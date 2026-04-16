Mozzo incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, all’oratorio di Mozzo, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione delle truffe rivolte alle persone anziane e vulnerabili. L’evento ha visto la partecipazione di un numero significativo di cittadini interessati a ricevere informazioni e consigli utili per riconoscere e contrastare questo tipo di illecito. La riunione si è svolta in un clima di attenzione e collaborazione, con interventi di esperti del settore.

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile si è svolto, all’oratorio di Mozzo, un partecipato incontro informativo dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane e vulnerabili. L’iniziativa ha visto la presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Curno, Luogotenente Carica Speciale Bruno Tanieli, e del Comandante della Polizia Intercomunale di Paladina-Mozzo, Commissario Capo Genny Morabito, che hanno incontrato i cittadini per fornire indicazioni pratiche e sensibilizzare su un fenomeno purtroppo in crescita. Nel corso dell’incontro, caratterizzato da un clima di dialogo diretto e partecipazione attiva, i relatori hanno illustrato le principali modalità con cui i truffatori tentano di raggirare le vittime, soffermandosi su casi concreti recentemente registrati sul territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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