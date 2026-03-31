Verona | 400 casi risolti con la nuova app di controllo vicinato

A Verona è stata introdotta una nuova piattaforma digitale dedicata al controllo di vicinato, che permette ai cittadini di inviare segnalazioni in modo più rapido e con indicazioni geografiche precise. Da quando è stata attivata, la piattaforma ha già portato alla risoluzione di circa 400 casi. La gestione delle segnalazioni avviene attraverso questa applicazione, sviluppata dal Comune per migliorare la comunicazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Il Comune di Verona ha lanciato ufficialmente una nuova piattaforma digitale dedicata al controllo di vicinato, uno strumento progettato per rendere le segnalazioni dei cittadini più immediate e geolocalizzate. Questa iniziativa, presentata lunedì scorso, mira a trasformare la partecipazione civica in un sistema operativo efficiente che collega direttamente i residenti alle forze dell’ordine. La nuova web app non si limita a un aggiornamento tecnologico, ma rappresenta un cambio di paradigma nella gestione della sicurezza urbana scaligera. L’iniziativa vede coinvolti 23 gruppi attivi con oltre 600 iscritti, di cui circa un centinaio in fase di verifica, mentre sei ulteriori gruppi sono ancora in sviluppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: 400 casi risolti con la nuova app di controllo vicinato Articoli correlati Segnalazioni più immediate e precise a Verona, con la nuova app del Controllo di VicinatoUn nuovo strumento, semplice ma evoluto, per il Controllo di Vicinato a Verona, è stato presentato dal Comune scaligero nella giornata di lunedì. Tolentino fronteggia i furti con un nuovo protocollo di controllo del vicinato e collaborazione con la prefettura.**Tolentino, il sindaco Sclavi e le forze dell’ordine si riuniscono per attivare un nuovo controllo del vicinato.