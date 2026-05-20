Montorio buco di 800.000 euro | la Lista Nori denuncia i debiti

Una situazione di criticità finanziaria sta coinvolgendo il Comune di Montorio, con un debito di circa 800.000 euro. La Lista Nori ha reso pubblica questa cifra, evidenziando una gestione che ha portato a un deficit consistente. A causa di questa situazione, sono stati evidenziati problemi riguardanti l’utilizzo dei fondi destinati alla scuola, che sarebbero stati impiegati per coprire i debiti. Restano da capire quali saranno le ripercussioni sulle tasse e sui servizi per i cittadini.

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? Punti chiave Come influirà il buco di 800.000 euro sulle tasse dei cittadini?. Perché i fondi per la scuola sono stati usati per i debiti?. Chi deve pagare le indennità di occupazione arretrate da sei anni?. Come potrà la nuova giunta coprire i contenziosi legali in scadenza?.? In Breve Debiti per espropri SAE in sospeso da sei anni con indennità in aumento.. Imposte comunali mantenute al livello massimo consentito dalla legge dal 2015.. Cassa comunale vincolata a fondi per ricostruzione e nuovo Polo Scolastico.. Critiche alla gestione finanziaria dell'ex assessore Diomira Nibid.. A Montorio al Vomano si contano quasi ottocento mila euro di debiti accumulati dopo tre anni di gestione amministrativa segnati da tre diversi disavanzi di bilancio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montorio, buco di 800.000 euro: la Lista Nori denuncia i debiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montorio al Vomano: scontro finale tra Nori e Altitonante? Cosa sapere Il centrosinistra a Montorio al Vomano sostiene Alessia Nori con la lista Visione Comune. Montorio: Nori sfida Altitonante, chiede un dibattito pubblico aperto? Punti chiave Perché Altitonante ha proposto di delegare il confronto televisivo a terzi? Quali temi critici ha messo sul tavolo la candidata Nori?... ELEZIONI/ MONTORIO, VISIONE COMUNE ATTACCA ALTITONANTE: TERZO BUCO DI BILANCIO IN TRE ANNIDuro affondo della lista civica Visione Comune e della candidata sindaco Alessia Nori nei confronti del sindaco uscente Fabio Altitonante dopo l’approvazione del rendiconto 2025 del Comune di Montor ... certastampa.it Montorio, Alessia Nori denuncia attacchi ai candidati della Lista Visione ComuneSi infiamma la campagna elettorale a Montorio al Vomano: È evidente il tentativo da parte di quacluno di limitare la libertà di espressione e di opinione ... ekuonews.it