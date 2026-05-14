Montorio | Nori sfida Altitonante chiede un dibattito pubblico aperto

A Montorio, la candidata Nori ha chiesto un dibattito pubblico aperto con il suo avversario Altitonante, contestando la proposta di delegare il confronto televisivo a terzi. La candidata ha evidenziato alcuni temi considerati critici, sollevando questioni legate alle politiche locali e alle decisioni prese sul territorio. La richiesta di un confronto diretto nasce dalla volontà di discutere pubblicamente le rispettive posizioni, mentre Altitonante ha proposto di affidare il dialogo a un moderatore esterno.

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? Punti chiave Perché Altitonante ha proposto di delegare il confronto televisivo a terzi?. Quali temi critici ha messo sul tavolo la candidata Nori?. Come ha influenzato la gestione del sindaco il ruolo delle donne?. Cosa accadrà alla campagna elettorale se il sindaco rifiuterà l'invito?.? In Breve Nori accusa Altitonante di aver boicottato la Commissione Pari Opportunità durante l'ultimo mandato.. Temi discussi includono opere pubbliche, servizi, lavoro per giovani, sicurezza, cultura e ambiente.. La candidata Visione Comune contesta la marginalizzazione delle donne nella maggioranza uscente.. L'impasse riguarda la gestione politica degli ultimi cinque anni a Montorio al Vomano. 🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montorio al Vomano: scontro finale tra Nori e Altitonante? Cosa sapere Il centrosinistra a Montorio al Vomano sostiene Alessia Nori con la lista Visione Comune. Montorio, Altitonante punta al 70%: “Abbiamo messo in ordine i conti? Cosa scoprirai Come ha fatto la giunta a rinegoziare i debiti milionieri ereditati? Chi sono i dodici candidati che sosterranno la lista di... Si parla di: Verso le elezioni amministrative(24-25 maggio 2026): a Montorio sarà una corsa a due. Elezioni Montorio, Nori sfida Altitonante: Perché rifiuti almeno un dibattito pubblico?MONTORIO AL VOMANO - In queste settimane di campagna elettorale abbiamo più volte chiesto un confronto pubblico, aperto e trasparente tra i candidati alla carica di primo cittadino di Montorio al Vom ... ekuonews.it VOTO MONTORIO AL VOMANO: SFIDA TRA ALTITONANTE E NORI, LE LISTE DEI CANDIDATIMONTORIO AL VOMANO – A Montorio al Vomano, 8mila abitanti, in corsa è per un secondo mandato Fabio Altitonante, del centrodestra, che sfiderà la consigliera di opposizione Alessia Nori con la lista ... abruzzoweb.it