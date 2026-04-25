Montorio al Vomano | scontro finale tra Nori e Altitonante

A Montorio al Vomano si avvicina il momento dello scontro elettorale tra il candidato del centrosinistra, sostenuto dalla lista Visione Comune, e l’avversario Altitonante. La campagna si concentra sulla corsa per la carica di sindaco, con i rispettivi schieramenti che hanno presentato le proprie proposte e programmi. La competizione si sta facendo sempre più intensa in vista delle prossime consultazioni comunali.

? Cosa sapere Il centrosinistra a Montorio al Vomano sostiene Alessia Nori con la lista Visione Comune.. Barnabei e Di Giambattista si uniscono a Nori per sfidare l'uscente Altitonante.. A Montorio al Vomano, il centrosinistra ha trovato un accordo decisivo per la candidatura di Alessia Nori, trasformando la sfida elettorale in una competizione diretta tra due soli candidati sindaci. Mentre ci si prepara al voto, le tensioni nelle stanze della politica locale si sono sciolte proprio in queste ore. Dopo un periodo di consultazioni molto intense, la coalizione di centro-sinistra ha scelto di compattarsi attorno alla figura di Nori, evitando così che la corsa al palazzo comunale si frammentasse con l’ingresso di una terza forza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montorio al Vomano: scontro finale tra Nori e Altitonante Notizie correlate Montorio al Vomano: il PD arretra, scoppia lo scontro tra i candidati? Cosa sapere Il PD ritira la candidatura ad Alessia Nori per le elezioni a Montorio al Vomano. Convenzione tra Teramo e Montorio al Vomano approvata in Consiglio.Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato in seduta oggi il protocollo per una convenzione tra i comuni di Teramo e Montorio al Vomano, in vista... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Entro le ore 12 di domani la presentezione delle liste nei Comuni dove si vota; Montorio al Vomano | il PD arretra scoppia lo scontro tra i candidati; Elezioni comunali in Abruzzo, domani scade il termine per le liste: 48 Comuni al voto, sfida politica nei centri maggiori; Montorio via libera al cantiere | scuse di D’Angelo chiudono il caso. Caso Montorio: arrivano le scuse di D’Angelo, Altitonante ritira la mozioneScontro in Consiglio Provinciale sui fatti di novembre, quando il sindaco fu accompagnato in questura dalla Polizia provinciale nel corso di controlli sulle betoniere del cantiere del plesso scolastic ... emmelle.it Per lui si sono aperte le porte del carcere di Montorio. #veronanetwork #cronaca #poliziadiverona #ricercato - facebook.com facebook