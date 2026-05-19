Montone ' giungla' la replica della Regione | Immagini non attuali cantieri entro il 28 maggio

La Regione ha risposto alle immagini mostrate durante un incontro pubblico riguardo a un'area di montone, definendole non aggiornate e datate. Ha precisato che i cantieri previsti per il completamento sono programmati entro il 28 maggio. La replica si riferisce a delle immagini che, secondo l'ente, non rappresentano più lo stato attuale del corso d'acqua, e ha annunciato l'avvio di interventi in tempi certi.

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