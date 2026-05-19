Montone ' giungla' la replica della Regione | Immagini non attuali cantieri entro il 28 maggio
La Regione ha risposto alle immagini mostrate durante un incontro pubblico riguardo a un'area di montone, definendole non aggiornate e datate. Ha precisato che i cantieri previsti per il completamento sono programmati entro il 28 maggio. La replica si riferisce a delle immagini che, secondo l'ente, non rappresentano più lo stato attuale del corso d'acqua, e ha annunciato l'avvio di interventi in tempi certi.
“Le immagini diffuse durante un recente incontro pubblico non corrispondono all'attuale situazione del corso d'acqua”. L'agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile interviene così dopo l'incontro avvenuto giovedì scorso nel campo volo di Villafranca focalizzato sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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