Sospensione dell' acqua nel centro storico | lavori di miglioramento della rete idrica

Il centro storico di Carovigno sarà interessato da una sospensione dell'acqua di otto ore il prossimo 5 marzo. La misura è legata a lavori di miglioramento della rete idrica che coinvolgeranno quella zona. Durante questo periodo, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta per consentire l’esecuzione degli interventi programmati. La sospensione interesserà esclusivamente il centro storico e durerà dall’alba fino a sera.

CAROVIGNO - Il centro storico di Carovigno dovrà fare i conti con otto ore di sospensione idrica il prossimo 5 marzo. L'interruzione del servizio, comunicata da Acquedotto Pugliese, è necessaria per consentire l'installazione di nuove opere idriche che miglioreranno il sistema di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Due settimane di lavori alla rete idrica in centro: "Sospensione dell'erogazione dell'acqua" Lavori in centro storico e marine: sospensione idrica di Acquedotto PuglieseInterruzione prevista il 24 febbraio a Oria e Carovigno, fra Torre Santa Sabina e Pantanagianni: otto ore di assenza acqua per diverse zone CEGLIE... Altri aggiornamenti su Sospensione dell'acqua nel centro... Temi più discussi: Marche Multiservizi: lavori alla rete idrica a San Costanzo, sospensione dell’acqua il 4 marzo; San Gimignano, sospensione dell’acqua il 26 febbraio: lavori sulla rete idrica; Publiacqua. Firenze, sospensione dell'erogazione dell'acqua in via dei Banchi e via del Giglio; Publiacqua. Bagno a Ripoli, sospensione dell'erogazione dell'acqua prevista per giovedì 5 marzo. Interventi idrici urgenti, martedì 3 marzo niente acqua nel CataneseCATANIA – Martedì 3 marzo la Sidra spa eseguirà interventi urgenti e improrogabili su alcuni impianti di produzione, sarà effettuata una sospensione temporanea dell’erogazione idrica a partire dalle ... livesicilia.it Latina, stop alle lezioni pomeridiane dal 3 marzo: sospensione per mancanza d’acquaOrdinanza del sindaco dopo la comunicazione di Acqualatina: attività didattiche sospese dalle ore 15 del 3 marzo fino al ripristino del servizio idrico ... latinaoggi.eu Sospensione attività didattiche dalle 15 del 3 marzo 2026 Il Sindaco del Comune di Latina ha disposto la sospensione delle attività didattiche dalle ore 15:00 di martedì 3 marzo 2026 nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido comunali fino al ripris - facebook.com facebook