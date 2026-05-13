Intervento urgente sulla rete sospensione idrica notturna a Grezzana

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in alcune zone di Grezzana per permettere un intervento urgente di riparazione alla rete acquedottistica. La sospensione riguarda le ore notturne e coinvolge diverse aree della città, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Nessuna altra informazione sui tempi di riparazione è stata comunicata.

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Nella notte tra oggi e domani, 13 e 14 maggio, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa in diverse zone di Grezzana per consentire un intervento urgente di riparazione alla rete acquedottistica. Acque Veronesi ha programmato i lavori in orario notturno, dalle 21 alle 3, per ridurre al minimo i disagi.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idricaPescara - Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio... Leggi anche: Sospensione idrica per riparazione urgente a Guardiagrele: niente acqua nel pomeriggio Temi più discussi: Intervento urgente sulla rete, sospensione idrica notturna a Grezzana; Carpi: interventi urgenti sulla rete fognaria in viale Peruzzi; Impruneta, intervento di riparazione sulla rete del gas e chiusura di via Cavalleggeri: i dettagli; Necessita un'operazione urgente, ma il proprietario non può sostenere i costi: la storia di Paco, il bassotto salvato dalla rete veterinaria sociale. Non può sostenere i costi di un intervento. Il suo bassotto Paco salvato dalla rete veterinaria sociale - Adozioni x.com Minori, sospensione idrica in via Salita Monte per lavori urgenti alla reteDisagi temporanei all'erogazione idrica a Minori per consentire un intervento urgente sulla rete. Ausino Servizi Idrici Integrati ha infatti comunicato la sospensione dell'erogazione dell'acqua alle u ... ilvescovado.it In viale Peruzzi a Carpi, intervento per il ripristino della rete fognariaMercoledì 13 maggio prende il via su viale Peruzzi, nel tratto compreso tra via Tre Febbraio e viale dei Cipressi, un intervento urgente di ripristino ed efficientamento della rete di raccolta e scari ... sassuolo2000.it