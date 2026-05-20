Il commissario tecnico della Turchia ha annunciato che il giocatore arriverà a Istanbul prima del previsto e non prenderà parte all’ultima partita di campionato contro il Bologna. La sua presenza sarà garantita in tempo per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La squadra sta organizzando il trasferimento e si prepara ad accoglierlo prima di riprendere gli allenamenti con la nazionale. L’obiettivo è assicurarsi che il calciatore sia in forma per le prossime gare ufficiali.

di Lorenzo Vezzaro Il ct della Turchia annuncia l’arrivo anticipato di Calhanoglu a Istanbul: salterà l’ultima di campionato contro il Bologna. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a Istanbul, a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha fatto il punto sulla convocazione e sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro ha ottenuto il via libera per aggregarsi in anticipo alla sua nazionale, saltando così ufficialmente l’ultimo impegno stagionale dell’Inter al Dall’Ara. L’ARRIVO ANTICIPATO E IL GRAZIE ALL’INTER – « Calhanoglu è arrivato oggi a Istanbul, mentre la squadra si ritrova il 22. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Montella ringrazia l’Inter per Calhanoglu: «Ci serve al meglio per il Mondiale»

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