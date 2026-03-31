Nazionali Inter anche Calhanoglu e Zielinski si giocano un posto al Mondiale | titolari con Turchia e Polonia? Le formazioni

Calhanoglu e Zielinski sono stati convocati dalle rispettive nazionali per le partite di qualificazione al Mondiale. Entrambi i giocatori sono in corsa per un posto da titolari nelle squadre di appartenenza. Le formazioni ufficiali saranno annunciate prima dei match, che si svolgeranno nelle prossime settimane. La sfida tra Turchia e Polonia riguarda anche la presenza di questi due centrocampisti tra le scelte principali.

Inter News 24 Nazionali Inter, Turchia e Polonia si giocano un posto al Mondiale: Calhanoglu e Zielinski sono titolari? Le ultime. Mentre l’Italia di Gattuso si gioca il tutto per tutto in Bosnia, la serata europea si accende con altre sei nazionali a caccia degli ultimi tre pass disponibili per i Mondiali di USA e Messico. Tra i protagonisti più attesi ci sono i pilastri del centrocampo dell’ Inter di Cristian Chivu, impegnati in sfide decisive con le rispettive selezioni. Alle 20.45, la Turchia scenderà in campo a Pristina contro il Kosovo e il CT Vincenzo Montella non ha avuto dubbi: Hakan Calhanoglu sarà regolarmente in campo dal primo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nazionali Inter, anche Calhanoglu e Zielinski si giocano un posto al Mondiale: titolari con Turchia e Polonia? Le formazioni Articoli correlati Polonia al Mondiale, decide Zielinski: gol vittoria e allarme infortuni rientratoPiotr Zielinski trascina la Polonia alla fase finale del Mondiale 2026, firmando la rete pesantissima che vale la qualificazione aritmetica nello... Calhanoglu e il sogno Mondiale: «Vogliamo rendere orgogliosa la Turchia dopo 24 anni ma non mi fido del Kosovo. Con l’Inter…»di Alberto PetrosilliCalhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Kosovo: le... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Nazionali Inter Temi più discussi: I convocati nerazzurri per gli impegni con le Nazionali; Hien, infortunio con la Svezia: lascia il ritiro; Nazionali, l'ombra degli infortuni per Inter, Milan e Napoli: ansia massima, più di 30 convocati; Inter, allarme Calhanoglu: infortunio in Nazionale, diagnosi e tempi di recupero. Inter, settimana fondamentale per i nerazzurri: ecco perchèL'Inter si sta preparando ad affrontare una settimana decisiva, tra Nazionali e possibile volata per lo scudetto. newsmondo.it Inter, allarme Calhanoglu: infortunio in Nazionale, diagnosi e tempi di recuperoL'Inter in ansia per Calhanoglu che si male durante Turchia-Romania: problema al polpaccio sinistro, diagnosi e tempi di recupero ... sport.virgilio.it La sosta per le nazionali doveva rappresentare un’occasione per svuotare l’infermeria in vista del match contro l’Inter. Invece, alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Wesley. Nonostante il rientro di Soulé, mister Gasperini deve fare la conta #AS - facebook.com facebook Secondo tanti juventini #Locatelli ha fatto uno sgarbo cenando con #Bastoni e con i nazionali dell'Inter. Ancora non si è capito che i calciatori mediamente se ne fregano delle beghe tra tifosi. x.com