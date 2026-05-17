Due italiani sono deceduti nelle acque delle Maldive e le ipotesi avanzate da Filippo Facci, noto giornalista e sub esperto, ipotizzano che possano essere rimasti smarriti tra grotte e profondità. Facci, che ha visitato più volte l’arcipelago, ha analizzato la situazione e suggerisce che la perdita di orientamento potrebbe essere stata causata da condizioni ambientali o da complicazioni legate all’esplorazione subacquea. Le indagini sono in corso e non sono ancora state rese note le cause ufficiali.

La vicenda dei quattro sub italiani morti alle Maldive è ancora avvolta nel mistero: i quattro erano subacquei esperti e solo un corpo è stato recuperato. Al momento, su cosa abbia portato alla tragedia, si possono solo fare supposizioni. Fra chi avanza ipotesi c’è anche Filippo Facci, noto giornalista e grande esperto di mare. Quattro sub italiani morti alle Maldive Filippo Facci sugli italiani morti alle Maldive Italiani morti alle Maldive, le ipotesi Quattro sub italiani morti alle Maldive Per ora è stato recuperato un solo corpo, quello di Gianluca Benedetti. Il corpo è stato recuperato a circa 60 metri di profondità, all’interno della grotta di Thinwana Kandu, detta anche “Grotta degli squali”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sub italiani morti alle Maldive, le ipotesi di Filippo Facci tra grotte, profondità e perdita di orientamento

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Italiani morti alle Maldive, dall'intossicazione alla trappola mortale: la dinamica della tragedia

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