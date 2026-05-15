Perdita di orientamento tossicità nelle bombole o panico | le ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle Maldive
Le ricerche per trovare i corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono ancora in corso, con quattro di loro già recuperati. Le autorità stanno analizzando diverse ipotesi sul motivo del tragico incidente, tra cui una possibile perdita di orientamento, la tossicità nelle bombole o un attacco di panico durante l’immersione. Le indagini sono in fase iniziale e si cercano ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla tragedia.
Mentre proseguono le ricerche per il ritrovamento dei corpi dei quattro dei cinque sub morti alle Maldive durante un’immersione, si fanno le prime ipotesi su cosa possa essere accaduto. I cinque sub, molto esperti e dotati di un brevetto speciale per quelle profondità, potrebbero aver perso l’orientamento all’interno della grotta, complice anche la scarsa visibilità per la sabbia dei fondali mossa. Non è esclusa, però, l’ipotesi della tossicità dell’ossigeno contenuto nelle bombole. Un fenomeno non raro a determinate profondità come sottolinea La Repubblica secondo cui “se la miscela della bombola non è adeguata, l’ossigeno a certe profondità diventa tossico”. 🔗 Leggi su Tpi.it
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La morte per tossicità da ossigeno, o iperossia, è una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione, una fine orribile. Cinque subacquei italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. facebook
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