Perdita di orientamento tossicità nelle bombole o panico | le ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle Maldive

Le ricerche per trovare i corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive sono ancora in corso, con quattro di loro già recuperati. Le autorità stanno analizzando diverse ipotesi sul motivo del tragico incidente, tra cui una possibile perdita di orientamento, la tossicità nelle bombole o un attacco di panico durante l’immersione. Le indagini sono in fase iniziale e si cercano ulteriori dettagli sulle cause che hanno portato alla tragedia.

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