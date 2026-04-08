Montecitorio | question time con Giuli Musumeci e Locatelli

Oggi alle 15, l'Aula di Montecitorio ospiterà un question time trasmesso in diretta dalla Rai. La trasmissione sarà curata da Rai Parlamento e vedrà la partecipazione di alcuni rappresentanti politici. L’evento sarà visibile in televisione e rappresenta un momento di confronto tra i membri delle istituzioni. La sessione si svolgerà nell’aula di Montecitorio e sarà trasmessa in diretta.

ROMA – Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, risponderà a un’interrogazione sull’esclusione del documentario «Giulio Regeni, tutto il male del mondo» dai contributi per il cinema (Schlein – PD-IDP). Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative per la messa in sicurezza dei territori della regione Abruzzo a più alto rischio idrogeologico, anche alla luce dei recenti episodi franosi e alluvionali (Sottanelli – AZ-PER-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio: question time con Giuli, Musumeci e Locatelli Montecitorio, question time con i ministri Bernini e FotiAnna Maria Bernini ROMA – Si svolgerà oggi, 21 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di... Montecitorio, question time con la ministra BerniniAnna Maria Bernini ROMA – Si svolgerà oggi, 4 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di... Temi più discussi: Camera, oggi Question time con Zangrillo e Urso; Question Time Camera oggi: 5 ministri rispondono; Montecitorio, question time con il ministro Zangrillo; Eventi e scadenze dell'1 aprile 2026. Montecitorio: question time con Giuli, Musumeci e LocatelliROMA - Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... lopinionista.it Montecitorio, question time con il ministro ValditaraROMA - Si svolgerà oggi, 8 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... lopinionista.it A MONTECITORIO VOLANO STRACCI TRA LA CAPOGRUPPO DEM CHIARA BRAGA E IL MINISTRO CROSETTO CHE x.com INFORMATIVA DEL GOVERNO Giovedì 9 aprile, prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama , il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà l’informativa sull’azione di #Governo nello scenario internazionale - facebook.com facebook