Question time a Montecitorio | i ministri sul lavoro e sulle tasse

Durante la sessione di question time a Montecitorio, i ministri hanno risposto a domande riguardanti le modifiche all'Irpef, con particolare attenzione al nuovo meccanismo volto a contrastare il drenaggio fiscale. Sono stati inoltre affrontati i criteri di accesso all'isopensione nel regime contributivo, con chiarimenti forniti sulle condizioni e le modalità di partecipazione. Le discussioni si sono concentrate su aspetti fiscali e previdenziali legati alle ultime proposte legislative.

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? Domande chiave Come cambierà l'Irpef con il nuovo meccanismo contro il drenaggio fiscale?. Chi potrà accedere all'isopensione nel regime contributivo dopo il dibattito?. Quanto inciderà il decreto sul salario giusto sul potere d'acquisto?. Come risponderà il sistema sanitario al rischio diffusione dell'Hantavirus?.? In Breve Salvini discute risorse per opere compensative tratta ferroviaria Ruffino-AZ-PER-RE.. Giorgetti affronta indicizzazione Irpef proposta da Guerra e esenzione Imu Gusmeroli.. Calderone risponde a Tenerini su isopensione e a Della Vedova sui 71 anni.. Schillaci analizza piano pandemico contro Hantavirus su richiesta di Boschi.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montecitorio, question time con il ministro ZangrilloROMA - Si svolgerà oggi, 1° aprile, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Montecitorio, question time con il ministro UrsoROMA – Si svolgerà oggi, 1° aprile, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Temi più discussi: Camera, oggi question time con i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci; Fisco: Pd, domani Giorgetti a question time Camera su recupero drenaggio fiscale; A scuola come a Montecitorio: la simulazione parlamentare dell’Ites Valturio; Its Academy e sostenibilità finanziaria: Valditara risponde al question time alla Camera. Si svolge oggi il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sull'assegnazione delle risorse a favore deg x.com Camera, oggi question time con i ministri Salvini, Giorgetti, Calderone e SchillaciSi svolge oggi, mercoledì13 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Tras ... adnkronos.com Question Time alla Camera con Salvini e Giorgetti, Aula vuotaIl tradizionale Question Time a Montecitorio. In Aula i ministro Salvini e Giorgetti, ma l’Aula è rimasta vuota. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it