Montebello Jonico Foti | Più servizi e focus sui giovani

A Montebello Jonico, il sindaco ha annunciato un nuovo progetto che punta a rafforzare i servizi per i giovani e a ridurre il rischio di isolamento nel borgo. Tra le iniziative previste ci sono interventi specifici per offrire supporto e opportunità ai giovani del territorio. L'obiettivo è contrastare l'abbandono sociale, garantendo servizi concreti che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni. La proposta mira a creare un rapporto più stretto tra il centro e le giovani famiglie del paese.

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? Punti chiave Come può il nuovo progetto evitare l'isolamento dei giovani?. Quali servizi concreti serviranno a contrastare l'abbandono sociale nel borgo?. Perché il report di Save the Children è citato nel programma?. Come verranno integrate le frazioni nel futuro sviluppo del paese?.? In Breve Programma ispirato al report Save the Children sui luoghi che contano.. Priorità su trasporti, decoro urbano, illuminazione e sicurezza a Montebello Jonico.. Sostegno alle associazioni locali per contrastare l'isolamento delle frazioni.. Obiettivo inclusione sociale per evitare l'emarginazione dei giovani del territorio.. A Montebello Jonico la candidata sindaco Maria Foti ha delineato un progetto che punta a restituire centralità ai giovani e alla dignità delle persone attraverso il rafforzamento dei servizi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montebello Jonico, Foti: “Più servizi e focus sui giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montebello Jonico: il monito del parroco, “Votate con coscienza? Cosa sapere Don Giovanni Zampaglione lancia un appello ai cittadini di Montebello Jonico prima delle elezioni. Boom business femminile: un milione di imprese e focus sui serviziL’imprenditoria femminile in Italia ha raggiunto un traguardo storico, superando la soglia di un milione di società gestite da donne. Montebello Jonico, Foti: più servizi e massima attenzione ai giovani, la nostra idea di comunitàIl recente report di Save the Children I luoghi che contano. Infanzia e adolescenza nelle periferie urbane, richiama con forza un tema che riguarda da vicino anche le comunità del nostro territorio: ... strettoweb.com Montebello Jonico, confronto tra candidati sindaco: viabilità, acqua e rilancio dell’entroterra al centro del dibattitoGrande partecipazione e sala gremita al Salone Parrocchiale di Masella per il confronto pubblico tra i candidati a sindaco del Comune di Montebello Jonico, organizzato in vista delle elezioni amminist ... strettoweb.com