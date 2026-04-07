In Italia, il numero di imprese gestite da donne ha superato il milione, segnando un traguardo storico. La crescita più evidente si registra nel settore dei servizi, che rappresenta la maggior parte delle aziende femminili. Questa evoluzione si riflette nel panorama imprenditoriale nazionale, con un aumento costante delle attività guidate da donne negli ultimi anni. La cifra si inserisce in un quadro di espansione dell’imprenditoria femminile nel paese.

L’imprenditoria femminile in Italia ha raggiunto un traguardo storico, superando la soglia di un milione di società gestite da donne. Questo incremento, pari al 12,4% nell’ultimo biennio, riflette una spinta decisa verso l’autonomia professionale. Il dato complessivo indica che oggi 1.068.000 aziende sono guidate da figure femminili, rappresentando il 19,4% dell’intero imprenditoriale nazionale. Solo dal 2024, circa 120mila nuove realtà sono entrate nel sistema economico, consolidando un trend di crescita costante. La geografia e la scala del business femminile. Se guardiamo alla distribuzione territoriale, l’incidenza più alta di imprese a guida femminile si riscontra in tre regioni specifiche: Sicilia, Lazio e Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom business femminile: un milione di imprese e focus sui servizi

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