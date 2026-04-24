Il parroco di Montebello Jonico ha rivolto un appello ai cittadini prima delle prossime elezioni, invitandoli a votare con coscienza. In un messaggio pubblico, ha ricordato l’importanza di una scelta consapevole e responsabile, senza entrare nel merito delle preferenze politiche. La sua richiesta si rivolge a tutta la comunità, sottolineando il valore di un voto riflesso e informato.

? Cosa sapere Don Giovanni Zampaglione lancia un appello ai cittadini di Montebello Jonico prima delle elezioni.. Il parroco chiede ai candidati di maggio soluzioni concrete su acqua, rifiuti e manutenzione.. A Montebello Jonico le urne si apriranno tra circa trenta giorni per decidere il nuovo sindaco, mentre Don Giovanni Zampaglione lancia un monito serrato ai futuri amministratori e alla cittadinanza sulle responsabilità del voto. Il parroco di Masella e Montebello, voce storica delle necessità locali, ha voluto scuotere le coscienze in vista della tornata elettorale prevista per maggio. Il messaggio non è una semplice riflessione politica, ma un appello diretto alla concretezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montebello Jonico: il monito del parroco, “Votate con coscienza

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