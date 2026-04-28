Sarno tutto pronto per la cittadinanza onoraria al Maestro Nino D’Angelo

Il 5 maggio, il Comune di Sarno conferirà la cittadinanza onoraria al Maestro Nino D’Angelo. La cerimonia si terrà nella giornata dedicata alla celebrazione del cantante e artista napoletano, che ha avuto un ruolo importante nel panorama musicale italiano. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’evento, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. La decisione è stata comunicata nelle settimane scorse attraverso un apposito decreto.

Il prossimo 5 maggio, il Comune di Sarno conferirà la cittadinanza onoraria al Maestro Nino D’Angelo. Il programma prevede, alle ore 17:00, l’inizio del Consiglio Comunale, durante il quale il Sindaco Francesco Squillante conferirà ufficialmente il riconoscimento.Alle ore 19 si terrà la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Novara, cittadinanza onoraria al maestro Riccardo MutiSarà discussa nel prossimo consiglio comunale la proposta di dare la cittadinanza onoraria al maestro Riccardo Muti, ma visto che è stata firmata da... Giunta, ok alla delibera per la cittadinanza onoraria al professor AsciertoAl professore di fama mondiale, professore ordinario alla Federico II e recentemente riconosciuto quale miglior oncologo al mondo nella cura del...