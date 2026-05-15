Monopattini elettrici | dal 17 maggio obbligo del targhino in programma controlli della polizia locale

A partire da domenica 17 maggio, in tutta Italia sarà obbligatorio il contrassegno identificativo sui monopattini elettrici, conosciuto come “targhino”. La misura fa parte delle nuove disposizioni sulla circolazione di questi veicoli e sarà accompagnata da controlli da parte della polizia locale. L’obiettivo è monitorare meglio l’uso dei monopattini e favorire il rispetto delle norme di sicurezza. Le autorità hanno annunciato controlli regolari per verificare il rispetto dell’obbligo.

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Da domenica 17 maggio entra in vigore in tutta Italia una delle principali novità introdotte dalla normativa nazionale sulla circolazione dei monopattini elettrici: diventa infatti obbligatorio il contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”. Il Comune di Piacenza e la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione Sullo stesso argomento Leggi anche: Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Monopattini elettrici, domenica 17 maggio scatta l’obbligo della targa. I proprietari di monopattini elettrici devono dotarsi dell’apposito contrassegno identificativo da installare sul mezzo e chi non si adegua andrà incontro a sanzioni fino a 400 euro. x.com Monopattini elettrici: da domenica 17 maggio, targa obbligatoriaEmessi già 50 mila contrassegni, ma le richieste aumentano. Ancora due mesi per l’assicurazione A partire da domenica 17 maggio 2026, circolare a bordo di un monopattino elettrico privo di targa potrà ... metropolitano.it Monopattini, dal 17 maggio scatta l’obbligo del targhino: multe, criticità e perché il vero problema saranno i controlliC’è tempo fino al 16 maggio per adeguarsi all’obbligo di contrassegno per i monopattini elettrici: fino a 400 euro di multa senza targhino. Assicurazione rinviata al 16 luglio tra ritardi e caos con ... corriere.it