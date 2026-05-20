Monologo ’semiserio’ sul clima Al San Luigi lo show di Pagliarino
Al teatro San Luigi è andato in scena un monologo che affronta il tema del cambiamento climatico in modo originale. Lo spettacolo, definito “semiserio”, ha combinato dati, preoccupazioni e interrogativi sul futuro con momenti di ironia e riflessione emotiva. L’obiettivo era comunicare un argomento complesso attraverso il linguaggio teatrale, coinvolgendo il pubblico con parole e sentimenti. La rappresentazione ha cercato di trasmettere un messaggio sul clima senza ricorrere a toni didascalici o astratti.
Parlare di cambiamento climatico attraverso il teatro, trasformando dati, paure e domande sul futuro in parole, emozioni e ironia. È la sfida dello spettacolo in programma venerdì alle 20.45 al Cineteatro San Luigi di Bellusco: “Il respiro del mondo”. L’iniziativa, a ingresso gratuito, nasce dalla collaborazione con il Social Community Theatre Centre e Dispari Teatro e propone al pubblico un modo diverso di affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la febbre del pianeta. Sul palco salirà Alberto Pagliarino, autore e interprete del monologo “semiserio”, costruito per alternare momenti di leggerezza a riflessioni profonde. Un racconto pensato per spettatori dai 14 anni in su che utilizza il linguaggio diretto del teatro per avvicinare soprattutto i più giovani alle questioni ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: "Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente": lo show comico di Emanuela Cappello al San Luigi
Leggi anche: Piero Pelù a sfregio al Concertone: da Mussolini «morto sul lavoro» alla Flottilla, il monologo da compagno rock tra comizio e show militante (video)
Monologo ’semiserio’ sul clima. Al San Luigi lo show di PagliarinoParlare di cambiamento climatico attraverso il teatro, trasformando dati, paure e domande sul futuro in parole, emozioni e ironia. ilgiorno.it