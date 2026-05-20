Monologo ’semiserio’ sul clima Al San Luigi lo show di Pagliarino

Al teatro San Luigi è andato in scena un monologo che affronta il tema del cambiamento climatico in modo originale. Lo spettacolo, definito “semiserio”, ha combinato dati, preoccupazioni e interrogativi sul futuro con momenti di ironia e riflessione emotiva. L’obiettivo era comunicare un argomento complesso attraverso il linguaggio teatrale, coinvolgendo il pubblico con parole e sentimenti. La rappresentazione ha cercato di trasmettere un messaggio sul clima senza ricorrere a toni didascalici o astratti.

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