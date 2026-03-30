Venerdì 10 aprile alle 21, alla Sala San Luigi di Forlì, si terrà lo spettacolo di Emanuela Cappello intitolato

Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto Venerdì 10 aprile alle 21 arriva alla Sala San Luigi di Forlì, dopo i sold out a Roma e Milano, Emanuela Cappello con il suo Emanuela Cappello Show: “Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente” Reloaded Edition. Uno show vibrante definibile in poche parole: un fallimento ricreativo, un'infanzia turbata dalla prima comunione a Lourdes e dagli amici immaginari, per chi sceglie la strada sbagliata sempre, come l’autrice e attrice di pillole tragicomiche. Emanuela Cappello è una comica, attrice e autrice italiana originaria di Arpino. È diventata nota... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente": lo show comico di Emanuela Cappello al San Luigi

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