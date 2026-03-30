Non vi fa piangere non vi fa ridere non vi fa niente | lo show comico di Emanuela Cappello al San Luigi
Venerdì 10 aprile alle 21, alla Sala San Luigi di Forlì, si terrà lo spettacolo di Emanuela Cappello intitolato
Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto Venerdì 10 aprile alle 21 arriva alla Sala San Luigi di Forlì, dopo i sold out a Roma e Milano, Emanuela Cappello con il suo Emanuela Cappello Show: “Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente” Reloaded Edition. Uno show vibrante definibile in poche parole: un fallimento ricreativo, un'infanzia turbata dalla prima comunione a Lourdes e dagli amici immaginari, per chi sceglie la strada sbagliata sempre, come l’autrice e attrice di pillole tragicomiche. Emanuela Cappello è una comica, attrice e autrice italiana originaria di Arpino. È diventata nota... 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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