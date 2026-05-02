Durante un evento pubblico, un artista ha pronunciato un monologo che ha mescolato riferimenti storici e temi di attualità. Nel discorso, sono state ricordate alcune figure storiche e fatti legati a eventi recenti, con un linguaggio diretto e senza mezzi termini. Il discorso ha suscitato attenzione per il modo in cui ha combinato elementi di musica, politica e cronaca, creando un intervento che si distacca da un semplice spettacolo.

«Benito Mussolini è un morto sul lavoro. Ma è un morto sanguinario e traditore». Come incastro il monologo in 3 parti di Piero Pelù al Concertone di San Giovanni è sembrato scricchiolare e non poco: ma per esigenze di copione avvelenato, e per ribadire la propria appartenenza all’esercito dei militanti ribelli dello spettacolo, c’è chi è evidentemente disposto a fare, dire, cantare, questo e altro. E la domanda sorge spontanea: ma c’entra Mussolini con la festa del Lavoro, se non per rispondere alla imprescindibile esigenza di evocare il fantasma semprevivo della storia passata pur di declinarla a forza alla realtà presente? E nel modo più prevedibile possibile in nome dell’assalto politico e dello sfregio disseminato un po’ qua e un po’ là.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piero Pelù a sfregio al Concertone: da Mussolini «morto sul lavoro» alla Flottilla, il monologo da compagno rock tra comizio e show militante (video)

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