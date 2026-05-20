Mondiali l’AI va in aiuto degli arbitri | avatar 3D dei giocatori per rilevare i fuorigioco

Durante i Mondiali, l'intelligenza artificiale viene impiegata per assistere arbitri e guardalinee con l’obiettivo di migliorare la precisione nelle decisioni sul campo. È stato sviluppato un sistema che crea avatar 3D dei giocatori, consentendo di analizzare in modo più accurato le posizioni rispetto alla linea di fuorigioco. Questa tecnologia viene utilizzata per verificare eventuali infrazioni, offrendo un supporto più affidabile rispetto ai metodi tradizionali. Il sistema si integra con le immagini in tempo reale durante le partite.

L’ intelligenza artificiale arriva in aiuto degli arbitri e dei guardalinee. Per il Mondiale 2026 avatar in 3D di tutti i 1248 giocatori renderanno migliore la visualizzazione del fuorigioco, grazie a sagome digitali capaci di replicare l’aspetto reale dei calciatori con una maggiore aderenza alla realtà, e più comprensibile per lo spettatore che avrà immagini molto più chiare sullo schermo. Pierluigi Collina, Chief Refereeing Officer della Fifa, mette subito in chiaro che q uesta novità non depotenzierà il ruolo del guardalinee, durante un evento a Milano nello Spazio Lenovo: “Ne avremo sempre bisogno, la tecnologia mira alla rilevazione geografica ma servirà sempre l’intervento umano per stabilire se sia punibile o meno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’AI per il fuorigioco “semiautomatico” ai Mondiali, i dettagli mai visti finora con gli avatar 3D. Collina e le novità Fifa: «Ma i guardalinee non spariranno»I Mondiali di calcio 2026 devono ancora cominciare, ma c’è già una certezza: quelli che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico saranno i...

Mondiali 2026: l’IA crea avatar 3D per il fuorigioco della FIFA? Domande chiave Come cambierà la percezione del fuorigioco con gli avatar 3D? Perché i manichini standard venivano considerati imprecisi dagli...

#Sogliano (ds Verona): La #Juve si lamenta dell’arbitro, poi l’Italia non va ai Mondiali e si parla di cultura sportiva. Ma dai, una grande società che si lamenta di un arbitraggio che fra un po' la palla veniva buttata dentro dai tifosi. Sento dire cose che… dovrei s x.com

Iran rinuncia ai Mondiali? Ecco chi deciderà. Perché l'Italia può sperare nel ripescaggio reddit

CURIOSITA' - Rivoluzione AI per i Mondiali 2026, gli avatar 3D dei giocatori in aiuto degli arbitriL'intelligenza artificiale arriva in aiuto degli arbitri e dei guardalinee. Per il Mondiale 2026 avatar in 3D di tutti i 1248 giocatori renderanno migliore la visualizzazione del fuorigioco, grazie a ... napolimagazine.com

ANDIAMO AI MONDIALI! Rimonta memorabile: l’Italia sommerge la Svizzera e compie un nuovo capolavoro!L'impresa è servita. La Nazionale Italiana maschile di pallamano manda al tappeto la Svizzera nel doppio confronto di qualificazione ai Mondiali 2027 di ... oasport.it